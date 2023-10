Rio Branco registra outro recorde de temperatura máxima em outubro; veja

A capital do Acre, Rio Branco, registrou um novo recorde de alta temperatura na última sexta-feira (6), com 38,6ºC. O calor intenso tem batido cada vez mais novos recordes em Rio Branco e no interior do Acre, segundo o meteorologista Davi Friale.

Em Assis Brasil, na última sexta-feira (6), o termômetro registrou 40,4ºC, sendo a maior temperatura do Estado durante todo o ano de 2023. No mês de setembro, o Acre havia registrado outro recorde de temperatura, em 24 de setembro, que até então, seria o dia mais quente do ano em Rio Branco, chegando a 37,5ºC, às 14h. Em Santa Rosa do Purus, a temperatura registrada foi de 39,1ºC, nos dias 24 e 23 de setembro.

Anteriormente, a temperatura mais alta foi em 30 de agosto, que chegou a 37,3ºC.

Seca extrema

O governo do Acre decretou, na última sexta-feira (6), situação de emergência em decorrência do cenário de extrema seca vivenciado e da iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água do Acre. O desabastecimento é um fênomeno classificado e codificado como desastre natural – climatológico – seca.

O decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE), e o governo considerou o regime de chuvas no Acre, no primeiro semestre, que foi abaixo da média, a possibilidade que municípios e aldeias indígenas tem de ficar isoladas devido à falta de navegabilidade dos rios e outros.