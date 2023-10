Rio Branco terá elenco com 20 jogadores na Copa São Paulo

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou o elenco para a disputa da Copa São Paulo 2024 somente com 20 atletas. O zagueiro Negão e o atacante Quiquinha foram os únicos jogadores mantidos do elenco vice-campeão Estadual.

“Mudamos 80% do grupo. Fechamos um elenco com capacidade de passar de fase e também queremos gerar ativos para o Rio Branco”, comentou Valdemar Neto.

Preparação em São Paulo

De acordo com Valdemar Neto, o Rio Branco busca parceiros para realizar a preparação visando a Copinha em São Paulo.

“Estamos em busca de recursos para fazer todo período de treinamento em São Paulo. Queremos realizar um trabalho diferente”, afirmou o dirigente.

Mazzuia faz planejamento

O técnico Ivan Mazzuia vem trabalhando no planejamento da preparação e a meta é ter um elenco com condições de realizar uma grande campanha.