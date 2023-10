Rio Shore: cenas de sexo explícito viralizam e chocam gringos; assista

Nessa sexta-feira (20/10), um vídeo de Matheus Novinho, Leo Carvalho e Jéssica Barros protagonizando um ménage à trois na frente dos colegas de confinamento tomou conta das redes sociais e chegou até os gringos após uma internauta britânica comentar sobre o tema.

“Este reality show brasileiro não é para os fracos”, comentou a britânica George Brown, compartilhando imagens de Jéssica com os dois rapazes. Ela ainda postou outros momentos de sexo explícito e disse: “Como é que isso foi permitido em rede nacional?”.

Até a publicação desta matéria, a postagem de Brown contava com mais de 8,1 milhões de visualizações. Veja aqui!

Jessica se defende

Após o tema tomar conta da web e dividir os internautas — tanto os brasileiros quanto os gringos —, Jessica usou seu Twitter para rebater críticas que recebeu.

“Fiquei enojada com esse video dessa tal Jéssica do Rio Shore. Um programa desse deveria ser banido do planeta e essa mulher parar numa masmorra com os dois feiosos. Que gente bizarra, pobre em todos os aspectos”, disse uma internauta.

“A influencer e dançarina rebateu: “Se os dois ‘feiosos’ estiverem realmente comigo na tal masmorra, pra mim tá ótimo. É bom que consigo repetir a cena desse tal vídeo mais vezes.”

“Fiquei enojada com esse video dessa tal Jéssica do Rio Shore. Um programa desse deveria ser banido do planeta e essa mulher parar numa masmorra com os dois feiosos. Que gente bizarra, pobre em todos os aspectos”, disse uma internauta.