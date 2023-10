Rodrigo Faro se nega a pagar piscineiro para mansão de R$ 15 milhões

Um trecho da participação de Rodrigo Faro no Podpah viralizou nas redes sociais por conta de uma fala polêmica do apresentador sobre os cuidados que tem com a própria residência.

O contratado da Record, que ganha em torno de R$ 600 mil e mora em uma mansão avaliada em R$ 15 milhões, disse que se nega a pagar um profissional para cuidar de sua piscina. “Não vou pagar R$ 400 paus para o mergulhador, eu vou fazer”, afirmou. Veja!

Com 500 mil litros de água e fundo de areia, a piscina é cuidada por Faro. “Uma vez por semana eu entro lá com a redinha para limpar. É um puta trampo”, disse. A fala não foi bem recebida pela web e gerou vários comentários negativos sobre a conduta do apresentador.

“Eu pago R$ 200 para o piscineiro em uma piscina de 6 metros. Imagina essa! Mesquinho demais”, disparou uma pessoa no Twitter. “O ser humano só valoriza o bem físico. Despreza o valor do serviço honesto”, comentou outro internauta. “É como dizem ‘há pessoas no mundo tão pobres que a única coisa que elas tem é dinheiro’”, disse outro usuário.