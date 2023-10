Sábado de sol, eclipse e possibilidade de chuvas; veja a previsão completa

A previsão do tempo para este sábado (14), segundo o site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, é de sol entre nuvens e tempo instável em algumas partes do estado do Acre.

O sábado será marcado pelo eclipse solar anular, no qual o sol ficará aproximadamente 65% encoberto. Em Rio Branco, na hora do eclipse, o sol aparecerá por entre nuvens.

O dia terá baixa probabilidade de chuvas na capital acreana, caso ocorram, serão rápidas e pontuais.

Já em Cruzeiro do Sul e no oeste do estado, o tempo ficará instável, com muitas nuvens e alta probabilidade de chuvas na hora do eclipse.

Em Rio Branco, a lua começará a encobrir o sol por volta das 12h40, e às 14h16, ocorre o ponto máximo do eclipse, onde mais da metade da superfície solar visível estará ocultada. O término do fenômeno acontece às 15h42, prevê o meteorologista.