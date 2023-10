Saiba horário e como assistir o eclipse solar anular; ContilNet dá dicas

Chegou o dia do evento astronômico mais esperado de 2023, o eclipse solar anular, que será visível em todo o Brasil neste sábado (14). O fenômeno é raro e será o maior do ano. Para observar com segurança é necessário utilizar equipamentos que protejam a visão.

No Acre, a lua começará a encobrir o sol por volta das 12h40, e às 14h16, ocorre o ponto máximo do eclipse, onde mais da metade da superfície solar visível estará ocultada. O término do fenômeno acontece às 15h42.

Como observar o eclipse com segurança?

Os eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra. O fenômeno ocorre porque a lua passará entre a terra e o sol, cobrindo boa parte do disco solar. Em Rio Branco, 70,22% do sol ficará coberto.

Observar um eclipse solar sem o uso de equipamentos para proteção dos olhos pode ser muito nocivo, chegando inclusive a cegar.

Óculos de sol, óculos de solda, radiografias (raio-X), vidros negros, filmes fotográficos e até mesmo o celular não são indicados para a observação segura de eclipse solar.

Os óculos de Sol, ainda que tenham uma lente com muita qualidade, não protegem os olhos dos raios solares. Existem três formas de observar o eclipse deste sábado com segurança.

A primeira é utilizando um telescópio com filtro adequado para observação solar; a segunda é com o uso de óculos próprios para eclipse solar, itens que geralmente são vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos.

Por último, com um preço mais em conta (entre R$2 e R$5), há o vidro de soldador, n.14, que pode ser encontrado em lojas de material de construção.

Próximos eclipses

O último eclipse anular do Sol aconteceu em junho de 2021, no entanto, não foi visível no Brasil. O próximo fenômeno ocorre em 02 de outubro de 2024, mas será visto apenas no extremo sul da América do Sul e em áreas no oceano Pacífico.

Em 17 de fevereiro de 2026, o alinhamento de Lua, Terra e Sol volta a surgir no céu, mas só será visível praticamente na Antártica. Em 6 de fevereiro de 2027, ele poderá ser visto só lá no Chuí, no sul do Rio Grande do Sul.