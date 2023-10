Saiba o futuro de Gabriel Felinto, bailarino de Lexa

Depois de Gabriel Felinto, bailarino de Lexa apontado como pivô da separação com MC Guimê, responder uma caixinha de perguntas no Instagram onde dizia não saber se continuaria na equipe da cantora após os rumores de traição, a coluna descobriu em primeira mão que o rapaz vai seguir no ballet.

A informação foi confirmada por Darlin Ferratry, mãe de Lexa. Gabriel havia dito que não chegou a ser dispensando do cargo, mas que não foi avisado de algumas apresentações. “Pô meu cria, em relação a isso, não sei tanto quanto vocês. Também acho que eu faço, não sei, ninguém me demitiu, ninguém me tirou de nada, mas ao mesmo tempo, ninguém me chama”, disse.

E completou ao responder um seguidor que perguntou se ele continuava dançando com a sapequinha: “Na teoria eu não tô fora não. Estou no grupo, vai ter um ensaio que vou brotar. Mas na prática…”. Felinto ainda foi questionado se gostava de loira ou morena, mas afirmou que não tem um tipo específico: “Se olhar as pessoas que eu já me envolvi, são perfis totalmente aleatórios”.

Nem Lexa e nem Gabriel Felinto se manifestaram sobre o assunto. Inclusive, foi esta colunista que descobriu a identidade do moço, logo após Fabíola Reipert, do R7, revelar que Guimê teria recebido um vídeo comprometedor da cantora com um de seus bailarinos. Ele está ao lado de Lexa desde 2020 e chegou a se apresentar com a artista em premiações, como a do Multishow, e no Rock in Rio.

A irmã de Wenniysa já fixou residência no Rio de Janeiro, próxima da família. Esta colunista já havia contado com exclusividade, que a loira sairia de São Paulo e voltaria a vive na capital carioca. Lexa deixou a mansão que morava com o ex-marido e usou as redes sociais para desabafar sobre a decisão. O término do casamento foi anunciado publicamente no dia 22 de setembro.

“Hoje eu finalizo uma fase. Obrigada mesmo ‘Essepê’, agora é hora de voltar pra minha terra Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time. Eu tô dando tchau, mas graças ao meu trabalho, sempre estarei por aqui. Só sinto amor e gratidão por essa terra, aos amigos que construí. Lindas amizades aqui”.

E seguiu: “Deus é bom e perfeito em tudo que faz e eu entendi que meu lugar, no momento, não é mais aqui. Próxima parada: RJ (amigos do Rio estão comemorando, amigos de SP tão bolados)”.