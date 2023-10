Saiba por que Nego do Borel “destruiu o sonho da debutante

Segundo uma fonte exclusiva, o episódio aconteceu após o jatinho que estava destinado ao artista, que tinha uma apresentação em São Paulo antes do evento, ter voado com outras pessoas. Na época, o transporte foi disponibilizado pela Sony Music, mas ao chegar com a sua equipe no aeroporto, a aeronave não estava mais disponível.

Nenhuma informação sobre o ocorrido foi passada à sua produção, porém descobriram posteriormente que alguém, que eles não sabem até hoje quem foi, autorizou o uso do avião para uma dupla de DJs da mesma empresa fonográfica.

Ao retornar para o Rio de Janeiro, Nego tentou contato com os pais da menina, mas não teve tempo hábil de chegar na cerimônia. Ele até chegou se retratar publicamente em seus stories do Instagram na ocasião, com o objetivo de não envergonhar a família da moça, que já tinha divulgado sua presença. Ao sentarem para conversar sobre como resolveriam a situação do contrato e dos valores já pagos, uma alternativa para deixar tudo empatado foi oferecida: convites para o show de Shaw Mendes, que veio ao Brasil em dezembro de 2019.

Nego do Borel topou o acordo e foi atrás de conseguir a façanha. Ele pediu a ajuda de Anitta, com quem tinha bastante amizade, uma vez que a Girl From Rio estava no casting da mesma gravadora que o astro americano, a Universal Music. A dona do hit Vai Malandra conseguiu colaborar com o amigo e além das entradas, arranjou para a aniversariante ir até o camarim fazer uma foto. A debutante foi tratada tão bem, que ainda marcou presençainum after pós-show na casa da cantora.

Procurado pela coluna, Nego confirmou os fatos e ainda revelou que não sabia que seria acionado na Justiça, já que existia um combinado entre ele e os pais da menina. O funkeiro ainda assentiu ter pedido o favor para Anitta e contou que quase agrediram o seu produtor, que estava aguardando a sua chegada no Copacabana Palace, local da festa. “Eu arrumei pra menina ir lá tirar foto e eles ainda me processaram. Eu não faltei, o jato não apareceu”, alegou para esta jornalista num bate-papo exclusivo.

Entenda o caso:

A batalha judicial envolvendo o cantor Nego do Borel e a sua ausência em uma festa de 15 anos finalmente chegou ao fim. Isso porque uma sentença, enfim, foi dada pelo juiz, que entendeu que o artista confessou que não compareceu ao evento ao qual deveria. O funkeiro havia sido processado pela mãe da aniversariante, Cristina Gomes. Além dele, as empresas NB Produções Artísticas e Contrate Artistas Eventos Artísticos também eram rés.

Segundo os autos do processo, que a coluna teve acesso com exclusividade, ficou resolvido que, como Nego do Borel confessou que não foi ao evento, o que acabou valendo foi a multa disposta no contrato assinado pelo cantor, de 50% do cachê. Ou seja, R$ 30 mil.

O cantor deverá restituir os valores pagos e comprovados referentes a um Whisky Black Label, ao seu cachê, ao rider, palco e led. No total, o valor fica em R$ 86.695,00.

Ainda de acordo com os autos, os danos morais também ficaram evidentes para o juiz. Isso porque um sonho foi frustrado por culpa do artista, visto que um show de uma festa de 15 anos não aconteceu e havia sido acordado. O juiz alegou ainda que, além disso, convidados também foram desapontados.

À título de danos morais foram fixados R$ 10 mil para cada autor do processo (mãe, pai e aniversariante), totalizando R$ 30 mil.

Para coroar essa chuva de despesas, Nego do Borel ainda arcará com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação.

A terceira ré do processo, a Contrate Artistas Eventos Artísticos, foi retirada da ação, já que o contrato que gerou todo o problema envolvia apenas as duas outras partes.

Tudo começou quando Cristina contratou Nego do Borel para ser a atração principal da festa de 15 anos de sua filha, no dia 30 de novembro de 2019, no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O dia que tinha tudo para ser inesquecível, no entanto, se tornou um pesadelo. O motivo é que o cantor não apareceu no evento.

Produções, efetuando o pagamento de metade do cachê de R$ 60 mil. O valor final foi pago com 10 dias de antecedência do evento. Além disso, todas as exigências de Nego do Borel foram atendidas, entre elas: 14 toalhas pretas, dois camarins com buffet do hotel e gastos com a montagem do palco, resultando em mais R$ 30 mil na conta de despesas. No total, o prejuízo total teria sido de R$ 90 mil.

Ainda de acordo com Cristina, o horário previsto para o início do show era 2h da manhã. Às 3h, no entanto, o cantor ainda não havia aparecido. Desesperada, a autora da ação iniciou uma série de ligações para tentar resolver o paradeiro do artista e garantir o sucesso da noite da filha. Até que um homem identificado como “Dentinho” apareceu, se identificou como empresário de Nego e disse que o mesmo estava em São Paulo e não iria se apresentar.

Na petição inicial, Cristina informou que jamais soube o que realmente aconteceu naquela noite e que não havia recebido sequer um pedido de desculpas pelo ocorrido. No processo, ela pediu o pagamento da multa no valor de R$ 30 mil solidariamente por parte dos réus. Além disso, solicitou o pagamento de danos materiais, no montante de R$ 93.239 e danos morais em valor a ser fixado pelo juízo.