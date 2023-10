Uma imagem impressionou os fãs das artes marciais nessa terça-feira (17/10). O lutador brasileiro do UFC, Paulo Borrachinha, expôs nas redes sociais a situação de seu cotovelo, que sofre de uma doença crônica e que o tirou da disputa do UFC 294, contra o checheno Khamzat Chimaev, no sábado (21/10).

Borrachinha sofre de uma infecção bacteriana no cotovelo. O quadro se agravou desde que ele chegou em Abu Dhabi, onde será realizada a luta. O problema foi exposto pela mulher e empresária de Borrachinha, Tamara Alves. Ele fez uma cirurgia no local recentemente, justamente por conta da infecção. O procedimento foi feito já em Abu Dhabi. Natural da cidade de Contagem, em Minas Gerais, Borrachinha tem 32 anos e estreou pelo UFC em 2017, aos 26 anos. Faixa preta em jiu-jítsu brasileiro, o mineiro luta na categoria do peso médio (84 Kg) no UFC, e possui um histórico de 14 vitórias e apenas duas derrotas. Borrachinha já esteve invicto por sete anos, quando teve 13 vitórias seguidas entre 2012 e 2019, mas perdeu sua invencibilidade quando lutou pelo cinturão da sua categoria contra Israel Adesanya, e perdeu por nocaute técnico no segundo assalto.