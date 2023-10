Sandy e Luísa Sonza usaram a TV de maneiras diferentes para lidar com separações

Na segunda passada (25), uma bomba abalou o showbiz brasileiro. Depois de 24 anos de relacionamento e 15 de casamento, Sandy e Lucas Lima anunciaram que estão se separando.

Sandy sempre cultivou a imagem de garota certinha, e seu repertório romântico sugeria que ela protagonizava um conto de fadas na vida real. Além disso, nenhuma informação sobre desentendimentos entre o casal veio a público. Alguns dias antes, a cantora postou uma declaração de amor ao agora ex-marido nas redes sociais. Ou seja, o Brasil foi pego de surpresa.

Seguiram-se reações exageradas de fãs (“não acredito mais no amor!”) e até uma perseguição descabida à atriz Bruna Guerin, que alguns apontam como o pivô do divórcio. Mas coube aos próprios Sandy e Lucas porem água na fervura.

Na terça (26), o ex-casal honrou um compromisso já assumido e participou da gravação do programa Altas Horas (Globo), ao lado do pai dela, Xororó, da banda dele, Família Lima, e de outros artistas. O que era para ser um episódio corriqueiro da atração acabou se tornando uma edição histórica, com Sandy e Lucas falando tranquilamente sobre o fim do casamento.

“Existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar”, disse ela. “Para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos”. Lucas, inclusive, irá participar da turnê que Sandy fará em breve pela Europa.

Deve ter sido estranho para os dois, sempre tão discretos, exporem um pouco de suas intimidades na televisão –para não dizer doloroso. Mas, como jogada de marketing, deu muito certo. Nas redes sociais, a conversa mudou da histeria anterior para “é possível ser amiga do ex-marido?”.

O contraste não poderia ser maior com Luísa Sonza, que, no dia 21, foi ao Mais Você (Globo) e leu, às lágrimas, uma carta de adeus para Chico Moedas, seu namorado durante poucos meses e muso da canção “Chico”, a mais tocada no país em setembro.

Já circulavam na internet fotos do rapaz em baladas com outras mulheres, e também rumores de que ele não estava gostando da exposição causada pelo sucesso da música. A gota d’água foi um episódio no banheiro de um bar carioca, que Luísa fez questão de descrever.

O novo álbum de Luísa Sonza se chama “Escândalo Íntimo”, mas o que ela fez diante de Ana Maria Braga –e também de um papagaio de borracha, como muita gente fez questão de frisar– foi lavar roupa suja em público, num arroubo emocional. Muito longe da serenidade de Sandy no Altas Horas.

Também houve quem suspeitasse que o desabafo da cantora gaúcha foi uma cortina de fumaça para ofuscar o acordo que ela teria feito com uma advogada que a acusava de racismo.

De qualquer forma, a estratégia também funcionou. Chico Moedas caiu em desgraça e foi atacado na internet, uma vingancinha saborosa para Luísa. Os fãs também a pressionaram a mudar a letra de “Chico”, e surgiu até uma nova versão gravada com inteligência artificial.

Num show na sexta (29), em Porto Alegre, ela já apresentou a canção ligeiramente modificada. Talvez mais mudanças venham por aí: afinal, Luísa terá que conviver com este grande sucesso até o final de sua carreira, como alguém que se arrepende de uma tatuagem, mas não consegue apagá-la totalmente.

Sandy e Lucas Lima vivem um relacionamento de décadas, e uma história que não vai acabar agora –afinal, eles têm um filho para criar. Luísa Sonza se deixou levar pela paixão e se entregou a um cara que não estava tão a fim dela assim. O envolvimento deles não chegou a quatro meses.

Amores diferentes, idades diferentes, estratégias diferentes. No esplendor de seus 40 anos, Sandy exalou maturidade e sossegou os fãs. Na casa dos 20, Luísa fez o contrário, agindo feito muitas moças de sua geração: expôs seu sofrimento na mídia e atiçou seus admiradores a virem em seu socorro.

Nenhuma delas está mais correta do que a outra, até porque as duas abordagens deram certo. Mas não deixa de ser curioso que, em tão pouco tempo, duas estrelas da nossa música tenham usado a TV aberta de maneira tão distinta para falar de suas separações.