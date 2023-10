Santa Cruz goleia Rio Branco e o Galvez vence o Recriança nas penalidades

Santa Cruz e Galvez seguem invictos no Campeonato Estadual Sub-15. Nas partidas da tarde desta quinta, 5, no Florestão, o Santa Cruz goleou o Rio Branco por 14 a 0 e o Galvez bateu o Recriança por 4 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Rio Branco é humilhado

O Rio Branco fez péssimas apresentações no Sub-15, mas a goleada para o Santa Cruz nesta quinta foi humilhante. Alguns pais reclamaram, principalmente, falta de um treinador para dirigir a equipe.

Confusão e uma expulsão

Galvez e Recriança realizaram um bom jogo desde o início. O Recriança começou melhor, perdeu oportunidades e acabou tomando um gol. A equipe foi em busca do resultado e conseguiu o empate.

Durante a partida ocorreu uma confusão envolvendo os jogadores das duas equipes e o árbitro Ruan Santos “economizou” e expulsou somente um atleta do Recriança.

Duas partidas

A fase de classificação do Estadual terá mais uma rodada dupla nesta sexta, 6, a partir das 14h50, no Florestão. Jocum e PSG abrem a rodada e no segundo confronto o Andirá enfrenta o Independência.