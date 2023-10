Sargento é preso suspeito de matar outro PM dentro de batalhão

Um sargento da Polícia Militar foi preso suspeito de matar outro policial a tiros dentro da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar, em São José do Rio Claro, a 325 km de Cuiabá (MT). A vítima William Ferreira Nascimento, de 42 anos, também era sargento da corporação.

O caso aconteceu no último sábado (21/10). Segundo as informações, a situação ocorreu no refeitório do batalhão e o autor dos disparos foi preso em flagrante, ao ser encontrado com a arma na mão.

Polícia investiga sargento