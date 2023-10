Secretaria de Agricultura busca investimentos de quase R$ 200 milhões junto ao Orçamento da União para 2024

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), apresentou, durante agendas realizadas entre a segunda-feira, 16, e a sexta-feira, 20, em Brasília, 24 projetos para inclusão no Orçamento Geral da União de 2024, com investimentos equivalentes a quase R$200 milhões. As propostas priorizam impulsionar o desenvolvimento da agricultura, beneficiando a população acreana como um todo.

O Orçamento Geral da União é uma lei que estabelece as despesas e receitas do governo federal para o ano seguinte. Neste caso, o investimento previsto é de R$197.588.971,00, provenientes das emendas dos parlamentares federais do Acre.

Dentre os projetos apresentados pelo secretário de Agricultura, o destaque para o fortalecimento do cooperativismo, indústria da fécula, apoio à produção sustentável e facilitação para a inclusão dos indígenas em políticas públicas referentes à produção de alimentos. Pautas tratadas como importantes para o desenvolvimento da pasta.

Durante agenda em Brasília, o secretário Luis Tchê esteve com os parlamentares, para articulação na busca de recursos para projetos que vão beneficiar segmentos importantes, desde o fortalecimento do setor agrícola ao familiar, bem como a implantação de novas tecnologias para a agricultura do Estado.

“Estaremos na expectativa pela inclusão desses projetos no OGU 2024, pois representam um passo fundamental na realização de ações que impulsionarão o crescimento econômico e a prosperidade, cumprindo assim o compromisso do governo de fazer chegar as ações para aqueles que mais precisam”.