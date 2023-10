Secretaria de Educação define novas datas para os Jogos Escolares

O departamento de esporte da secretaria de Educação divulgou nesta quarta, 4, novas datas visando a disputa da fase Estadual dos Jogos Escolares para alunos/atletas entre 12 e 14 anos. As competições começam na sexta, 6, e serão encerradas no dia 14.

“Teremos um prazo curto para as disputas, mas precisamos dos campeões estaduais para podermos ter uma delegação na fase nacional em Brasília”, comentou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

No dia 16

Segundo João Renato Jácome, as inscrições para a fase nacional serão fechadas no dia 16. “A cada modalidade fechada, vamos fazer as inscrições. É preciso trabalhar desta maneira para podermos garantir as equipes em Brasília”, explicou o presidente.

Modalidades e datas

Vôlei de praia no dia 6

Xadrez no dia 6

Basquete nos dias 7 e 8

Handebol nos dias 9 e 10

Judô no dia 10

Vôlei nos dias 11 e 12

Futsal nos dias 11, 12 e 13

Atletismo no dia 14