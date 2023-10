Seleção acreana é derrotada pela Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

A seleção acreana foi derrotada pela Bahia por 3 sets a 0, com parciais de 25×19, 25×19 e 25×18 e nesta quarta, 18, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Masculino Sub-18. Pela manhã, na estreia, o Acre perdeu para a seleção de Goiás por 2 sets a 1.

Mais dois jogos

Os garotos acreanos voltam à quadra nesta quinta, 19, para mais duas partidas pela fase de classificação do Brasileiro. O primeiro jogo será contra a seleção de Tocantins, às 9 horas (hora Acre), e na segunda partida o duelo vai ser diante do Amapá, às 15 horas (hora Acre).