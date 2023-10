Seleção Acreana embarca para Bahia e vai disputar o Campeonato Brasileiro de Vôlei

A seleção Acreana de vôlei feminino Sub-18 embarca na madrugada de segunda-feira (9), para Paulo Afonso, na Bahia, e na quarta-feira (11), começa a disputar o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão de Vôlei Feminino.

As atletas realizaram um bom período de preparação sob o comando do técnico Jânio Teles e o objetivo é colocar o Acre na 1ª Divisão em 2024.

Estreia definida

As meninas acreanas iniciam a caminhada no torneio nacional na quarta-feira (11), contra a seleção do Amapá, às 13 horas (hora Acre). Na sequência, a seleção Acreana joga contra Alagoas, Pará, Bahia e Tocantins.

Chave única

As seleções estão em uma chave única e por isso as quatro primeiras na fase de classificação avançam para as semifinais do Brasileiro.