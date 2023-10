Sem dinheiro, Atlético deve ter time caseiro no Estadual de 2024

Sem dinheiro, patrocínio e com mais de um milhão em contas para pagar, o Atlético deve ter um time caseiro na disputa do Campeonato Estadual de 2024.

“Recebemos um clube com mais de dois milhões em dívidas e desde o início do ano estamos trabalhando para resolver os problemas. O Atlético, pelo o que foi movimentado financeiramente nas séries C e D, era para viver uma outra situação”, declarou o vice-presidente do Atlético, Ricardo Lopes.

Propostas de parcerias

Ricardo Lopes revelou a procura de empresários pelo Atlético visando a próxima temporada.“Existem duas propostas e iniciamos as conversas. Esse é um assunto delicado e precisamos ter cuidado. Não podemos comprometer ainda mais o Atlético”, explicou o dirigente.

Comissão do futebol

Ricardo Lopes, Sebastião Pinheiro e Jorge Maranguape formarão o conselho do futebol em 2024. “Vamos comandar o futebol sem a interferência de ninguém. Iniciamos os trabalhos para a próxima temporada”, comentou o vice-presidente.

Lista de treinadores

De acordo com Ricardo Lopes, o Atlético tem uma lista com quatro nomes para assumir o comando da equipe. “Teremos um treinador acreano. Iremos apresentar as nossas condições e tentar encontrar o melhor nome para o Galo”, afirmou Ricardo Lopes.