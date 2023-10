Sena Madureira “joga a toalha” e tenta colocar jogadores no Rio Branco

A diretoria do Sena Madureira “jogou a toalha” com relação às possibilidades da equipe disputar a Copa São Paulo 2024. Os dirigentes tentaram utilizar a força política, mas as regras da CBF e das federações impediram a inclusão mesmo com a conquista do título do Campeonato Acreano 23.

O regulamento

O regulamento da Copa São Paulo como foi divulgado de primeira pela ContilNet e determina a participação no futebol profissional com pelo menos um ano de filiação. O Sena Madureira disputa as competições, mas não tem uma equipe profissional.

Reunião em São Paulo

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (União), esteve reunido com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, no último mês para tentar confirmar o time Sub-20 na Copinha. O Sena Madureira precisa investir 800 mil na filiação e essa foi a principal dificuldade do processo.

Alifi e Diego Pereira

Os dirigentes do Sena Madureira pediram ao presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, a inclusão dos atacantes Alifi e Diego Pereira na relação para a disputa da Copinha. Contudo, as inscrições estão fechadas e são mínimas as possibilidades dos atletas serem integrados ao elenco do Estrelão.