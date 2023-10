Senac Acre é sede da BioAge Summit em Rio Branco

O Senac Bosque foi o palco do BioAge Summit, evento realizado no domingo,1, pela Rosasfarma, em parceria com o Senac Acre, para profissionais e estudantes da área de estética. O encontro contou com Michel da Silva Oliveira, Lilian Simões, Juliana Gorreri, Tania Oliveira e outros palestrantes, que buscaram promover a capacitação e atualização dos participantes e garantir que estejam sempre preparados para oferecer o melhor aos seus clientes.

Êrika Rosas, sócia-proprietária e farmacêutica da Rosasfarma, explicou que o BioAge Summit é um evento formatado pela BioAge Nacional e que indicam palestrantes de renome internacional, selecionados e capacitados pela empresa. “É um evento de capacitação para os profissionais, visando mantê-los atualizados com as técnicas mais modernas da área de estética.”

A farmacêutica salientou que a parceria com o Senac Acre já acontece há várias edições e destacou como fundamental para o sucesso do evento. “O Senac é essencial nessa parceria. Tem uma história nacional de muito respeito e comprometimento com a capacitação e evolução das pessoas no mercado de trabalho”.

Michel da Silva, orientador educacional do Senac no Rio de Janeiro no segmento de estética e um dos palestrantes do evento, ressaltou a importância desses eventos para estudantes e profissionais adquirirem novos conhecimentos e estarem atualizados. “Quando o conhecimento fica parado, não crescemos e não desenvolvemos um bom trabalho. Estar sempre se especializando e procurando eventos que agreguem valor é fundamental”.