Senadores Alan Rick e Marcio Bittar prometem emendas para o futebol em 2024

Em um café da manhã realizado neste sábado, 21, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC), os senadores Alan Rick (União Brasil) e Márcio Bittar (MDB) prometeram emendas parlamentares para o futebol acreano em 2024 no valor R$ 500 mil (cada).

“Sabemos da importância do futebol no Estado e do trabalho realizado pela federação com o presidente Antônio Aquino. Vamos ajudar o futebol e equipes fortes nas competições nacionais e fundamental”, declarou Alan Rick.

Para o senador Márcio Bittar, esse trabalho de apoio iniciado pelo deputado estadual Tanísio Sá (MDB) criando uma frente parlamentar para o futebol vai ser decisivo.

“Podemos fortalecer o futebol acreano, inclusive, na base e por isso também irei destinar uma emenda. Estamos trabalhando de maneira concentrada na CPI das Ongs e isso é um grande desafio para o futuro do Brasil, mas não poderia deixar de participar nesse processo do futebol acreano”, afirmou Márcio Bittar.

Tanízio Sá e Eduardo Ribeiro

Os deputados Tanízio Sá e Eduardo Ribeiro (PSD) também participaram do evento na FFEAC e estão dispostos a ajudar o futebol acreano, inclusive, com emendas em 2024.

“Vou liberar uma emenda para o futebol acreano no valor de 300 mil em 2024, mas juntos podemos fazer mais. Não podemos esquecer o trabalho social realizado no futebol acreano”, declarou Tanísio Sá.

Presidentes presentes

Além do presidente da FFEAC, Antônio Aquino, e do vice-presidente da entidade, Adem Araújo, os presidentes de clubes estiveram presentes na solenidade para agradecer ao governo do Estado a liberação do convênio do futebol no valor de R$ 2 milhões pelas temporadas 2022 e 2023.