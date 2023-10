Sequência de ‘O Exorcista’ chega para assombrar as telas do Cine Araújo em Rio Branco

Preparem seus calendários, pois a aguardada sequência do filme de terror que assombrou espectadores desde 1973 está prestes a chegar.

“O Exorcista: O Devoto” estreia no dia 12 de outubro, mas a pré-estreia terá início no dia anterior, nas telas do Cine Araújo no Via Verde Shopping. Não percam a oportunidade de serem os primeiros a encarar o terror do mundo sobrenatural.

Dirigido por David Gordon Green, o longa continua a saga que começou com a história de uma jovem de 12 anos, Regan, possuída por uma entidade demoníaca que a levou ao limite do terror, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la.

Na versão de 2023, Victor Fielding, que perdeu sua esposa grávida em um terremoto no Haiti 12 anos atrás, enfrenta um novo pesadelo quando sua filha Angela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta por três dias. Quando as meninas retornam, ambas estão sem memória.

Isso o leva a buscar ajuda de Chris MacNeil, mãe de Regan e única pessoa que já testemunhou algo semelhante. “O Exorcista: O Devoto” é um filme baseado no best-seller de William Peter Blatty, que faz a escuridão ressurgir em uma luta desesperada de Chris para enfrentar o mal que a atormentou no passado. Preparem-se para esta aventura de tirar o fôlego!

As vendas dos ingressos para essa viagem ao sobrenatural de 1h51m já estão disponíveis. Adquira os seus agora mesmo através do site ou aplicativo da Ingresso.com, ou visite as bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a Classificação Indicativa do Filme. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

