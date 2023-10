Sesc realiza feira literária em Rio Branco com entrada gratuita; veja programação

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre) realiza feira literária até o domingo, 15 de outubro, em vários locais da cidade de Rio Branco. Os horários vão das 8 horas às 21 horas para escolas agendadas e público em geral, com escritores, quadrinistas e grupos de literatura. A entrada é gratuita.

A feira ocorre em espaços como Teatro de Arena do Sesc, no Centro; Biblioteca Pública; Escola Estadual Raimundo Gomes e Escola Clícia Gadelha.

Estarão presentes na feira escritores independentes, poetas, músicos, grupos de literatura, escritores, recreadores e contadores de histórias. A feira foi organizada a partir de uma curadoria compartilhada entre a equipe do Sesc e participantes de iniciativas coletivas.

Confira a programação completa no site www.sescacre.com.br.

Literatura no Sesc

Formar leitores e estimular a ampliação da produção literária são os objetivos do Sesc na área de Literatura. Por meio de palestras, oficinas, mostras, cafés literários, feiras e festivais, o público tem oportunidade de conhecer novas publicações e saber mais sobre o processo criativo delas.