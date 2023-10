Sessão Solene da Aleac irá homenagear pessoas e instituições do Juruá

Na noite deste sábado 14 de outubro, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) vai realizar uma Sessão Solene em homenagem às Pessoas e Instituições que contribuíram com o desenvolvimento do município de Cruzeiro do Sul. A Solenidade será realizada no auditório do Senac, às 19 horas.

Para quem deseja acompanhar de perto as discussões, a Aleac disponibilizará transmissões ao vivo do evento. Você pode assistir à audiência pública, CLICANDO AQUI.

Confira abaixo a lista dos homenageados:

ALUÍZIO SANTIAGO – MOÇÃO DE APLAUSO

IRMÃ SIMONE HOMENAGEADA, MOÇÃO DE APLAUSO

ORLEIR CAMELLI “IN MEMORIAM”

BETH CAMELI – HOMENAGEADA MOÇÃO DE APLAUSO

FRANCISCO CAMELI MESSIAS “IN MEMORIAM”

ANTÔNIO AGENOR “IN MEMORIAM”

FRANCISCO DOS SANTOS “ZINHO” “IN MEMORIAM”

JOAO TOTA “ IN MEMORIAM”

FERNANDO BRITO “IN MEMORIAM”

LUIZ AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA BATISTA, MOÇÃO DE APLAUSO

ALUÍZIO BEZERRA “IN MEMORIAM”

PADRE ERIBERTO, MOÇÃO DE APLAUSO.