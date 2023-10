Sexta-Feira 13: saiba quais signos espantam o azar

As tradições dizem que Sexta-Feira 13 é um dia para evitar certos hábitos. Muitos também conhecem esta data como um dia de azar, chegando mesmo a dizer que “a bruxa está solta”. No entanto, há pessoas que nem se preocupam com o dia, afinal a sorte sempre sorri para elas. Será que a Astrologia explica este fenômeno? Então, vem com a gente descobrir quais são os signos que sabem espantar o azar da vida.

Signos que sabem espantar o azar

Leão

Em primeiro lugar, entre os signos que sabem espantar o azar, está Leão. Isso porque sua autoconfiança faz com que eles assumam a liderança das situações, assim dominando as tarefas e eliminando a falta de sorte. Além disso, os leoninos possuem uma força energética interior que os direcionam, e fazem perseverar, no caminho da sorte e perfeição.

Áries

Em segundo lugar vem Áries. Eles são muito empenhados em todas as tarefas que precisam realizar e essa dedicação com suas responsabilidades faz com que eles sejam um dos signos que sabem espantar o azar. Quando o assunto é trabalho, a sorte acompanha os arianos como uma positiva recompensa por eles não desistirem de seus objetivos.

Capricórnio

A organização das metas de vida do capricorniano torna-os um dos signos que sabem espantar o azar. O Universo colabora com o planejamento destes nativos, cuidando dos detalhes e dando sinais de sorte para Capricórnio. Assim, eles conseguem aproveitar cada situação com muito bem-estar, sem se arriscar em situações que podem prejudicá-los no futuro.

Sagitário

Por fim, Sagitário também faz parte dos signos que sabem espantar o azar. Sua alma aventureira e curiosa permite que a sorte sempre acompanhe estes nativos. Desse modo, a busca por novas vivências e experiências faz com que os sagitarianos renovem suas energias com frequência, aproveitando ao máximo as oportunidades e vibrações positivas do Universo.