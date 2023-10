Shopping do Lar realiza Semana das Crianças com programação extensa; confira

A loja Shopping do Lar, que atualmente conta com três endereços, promove a Semana das Crianças, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira (12).

A Semana das Crianças do Shopping do Lar conta com doces, brincadeira de caça às estrelinhas, que podem ser trocadas por pirulito, chocolate, brinde supresa, Fini ou M&M.

Além disso, há também a presença de personagens queridos pelas crianças. Para participar das brincadeiras, é preciso fazer uma compra de qualquer valor em uma das lojas.

Nas lojas do Via Verde Shopping e da rotatória próximo à AABB, a ação acontece desde o dia 9 e segue até o dia 15 de outubro. Já na loja do Centro, na Rua Marechal Deodoro, acontece até esta quinta-feira (12).

O Shopping do Lar promove ações alusivas ao Dia das Crianças todos os anos, com descontos especiais e entrega de brindes.

Foto: Cedida