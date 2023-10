Sicredi Biomas inicia a campanha Sinal Verde com condições facilitadas para financiamentos

Com o intuito de fomentar os produtos e serviços ofertados aos associados, a Sicredi Biomas lança nesta segunda-feira a campanha Sinal Verde. A primeira edição em 2022 consolidou-se como a principal mobilização da cooperativa para fortalecer os negócios na reta final do ano, com foco na maior distribuição de crédito aos associados, aumento da receita operacional, ampliação da oferta de seguros e incremento na carteira de consórcios.

No Sinal Verde serão ofertados aos associados financiamentos de veículos e energia solar, crédito para construção e reforma, capital de giro, antecipação de recebíveis, consignados públicos, seguros e consórcios de imóveis, veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, embarcações, drones e serviços. As condições de pagamento e taxas variam de acordo com o produto. A contratação de crédito e financiamentos e a efetivação do seguro do bem, os associados receberão 5% de desconto na taxa do crédito contratado.

Além disso, durante a campanha os associados poderão fazer uma análise de crédito e receber suporte na elaboração de um planejamento financeiro, respeitando o seu orçamento, além de ter acesso a condições e taxas especiais. A ação acontecerá, neste primeiro momento, até 17/11 em todas as agências da Sicredi Biomas.

Para o diretor de negócios da Sicredi Biomas Edmilson Guimarães, “para a Sicredi Biomas, as melhores escolhas são aquelas que trazem resultados para todos”. O diretor complementa dizendo que “oferecer um relacionamento próximo e consultivo para os associados é um diferencial do modelo de negócio cooperativista. A Cooperativa valoriza esse tipo de ação que beneficia o associado e a comunidade, porque acreditamos que as melhores escolhas são aquelas que trazem resultados para todos”.

Para saber mais sobre os produtos e as condições ofertadas durante o Sinal Verde, os associados podem ir até a agência mais próxima e falar com um especialista ou enviar uma mensagem via WhatsApp (51) 3358-4770.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2022 de mais de 48,3 milhões de reais e administra um montante de mais 1,4 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.