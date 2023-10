A conversa entre a apresentadora e o dono do SBT foi sincera, visto que Silvia estava incomodada. “Atrapalhava demais. Estava começando a pegar uma certa raiva do meu pai, porque ele me tratava como filha, mas ele me cobrava como funcionária. Ele me dava bronca e isso estava me deixando muito mal.”

Depois da conversa, a relação de Silvio Santos com a filha número dois mudou. “A partir desse dia a gente teve uma relação de patrão e funcionária [no SBT] e de filha para pai nos horários que não condiziam com o nosso trabalho. Aí foi muito perfeito”, concluiu a artista.