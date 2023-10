Socorro Neri coordena solenidade histórica de compromisso político com a Educação

“Esta solenidade marca – de forma muito simbólica- o compromisso da Frente Parlamentar com a Educação brasileira”. A afirmação é da deputada Socorro Neri (PP) em seu discurso durante a sessão, nesta terça-feira (17), em Brasília, da bancada da Educação para homenagear os professores no Salão Nobre da Câmara Federal. Ao lembrar que valorizar os professores é construir o futuro, a parlamentar acreana afirmou em sua fala que a Educação brasileira precisa superar desafios também da carreira profissional e das condições de trabalho.

Uma das idealizadoras do encontro e coordenadora da Comissão de Desenvolvimento e Valorização dos Professores da Frente Parlamentar Mista de Educação, Socorro Neri apontou os colegas da Bancada da Educação como exemplos de dedicação e compromisso com a causa. E expressou sua honra “em trabalhar ao lado de cada um de vocês”.

Ao reiterar seu empenho em transformar a educação no Brasil, a deputada reafirmou sua firme convicção que o Brasil poderá alcançar o pleno desenvolvimento com professores bem preparados, valorizados e satisfeitos. “Juntos podemos fazer a diferença”, exortou. E aproveitou para abordar o que considera como “os problemas e desafios da formação inicial de professores”. A parlamentar lembrou que sua própria formação acadêmica (doutora em Educação e professora universitária) a credencia “em reconhecer, em primeira mão, a importância da formação dos professores”.

Termo de Compromisso

A deputada acreana participou ainda do ponto alto do evento, que foi a Assinatura do Termo de Compromisso pela Valorização e Desenvolvimento dos Professores e Professoras Brasileiros , onde estão elencados os pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da Educação e da sociedade como um todo, de acordo com a visão da Frente Parlamentar.

No documento, explicou Neri, os parlamentares integrantes da Frente assumem o compromisso de reivindicar itens como: melhoria nos espaços físicos, recursos materiais e tecnológicos salários adequados e incentivo a carreira docente, dentre outros.

No evento, o Instituto Península ainda lançou o Indicador de Valorização dos Professores (IVP), instrumento que deverá sinalizar como a sociedade e os próprios professores da Educação Básica valorizam a profissão. Para Neri, a solenidade foi , acima de tudo, um compromisso concreto “para mudar o cenário da atual Educação brasileira”.