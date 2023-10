Solicitada por Socorro Neri, audiência pública discute transporte aéreo no Acre

O deputado Bebeto (PP/RJ) presidiu, nesta terça-feira (9), na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, audiência pública que pela primeira vez discutiu sobre “Qualidade e serviços do transporte aéreo no Acre”. O evento, solicitado pela deputada Socorro Neri (PP), foi marcado pela participação(ao vivo e virtual) de parlamentares, autoridades de aviação, representante do MPE/AC, Secretaria de Turismo do Acre e integrantes de empresas aéreas.

O debate incluiu escassez de voos, preços elevados, qualidade dos serviços prestados, abrangendo até taxas de ocupação, concorrência ,atrasos e overbooking (reserva em excesso).”A crise da malha aérea, especialmente do Acre, afeta setores como a economia, mobilidade e a própria segurança (sobretudo em termos de transporte para tratamento de saúde) do cidadão local”, lembrou Socorro Neri.

A parlamentar acreana enfatizou ainda que o problema gera exclusão social(em virtude dos altos preços praticados) impedindo o acesso de grande parte da população acreana a serviços essenciais, resultando em aprofundamento das desigualdades e isolamento do Estado.

Propostas apresentadas

O senador Alan Rick (UB) sugeriu a operação, na região Norte, de companhias áreas estrangeiras (em particular do Peru e Bolívia) e a retomada (já solicitada) de voos da Azul. Já a procuradora de Justiça Alessandra Marques, da Defesa do Consumidor do MPE/AC, levantou a necessidade de intervenções pontuais para corrigir distorções na regulação do transporte aéreo para a Amazônia. “Em particular no Acre, cujo Governo do Estado já diminuiu a taxação do ICMS sobre combustível de aviação”.

A deputada Helena Lima (RR/MDB),por sua vez, cobrou maior investimento das empresas aéreas na região Norte, enquanto o deputado coronel Ulysses(UB) reiterou seu projeto de implantação de voos de empresas do continente amazônico na faixa de fronteira. Como defesa, representantes das empresas aéreas levantaram o problema da judicialização da crise aérea e ainda destacaram a escassez de peças de reposição da aviação, além do alto custo para a manutenção de rotas já operadas.

Finalmente, Socorro Neri salientou a alta tarifação e a carência de voos como os grandes desafios a serem superados, além da necessidade de identificar (e superar) os gargalos regulatórios “a fim de propor medidas que estimulem a competição, eficiência e acessibilidade no setor aéreo acreano”.