“Sou uma soldada”, diz Socorro Neri durante lançamento da candidatura de Alysson

A deputada federal e presidente da executiva municipal do Progressistas, Socorro Neri, na festa de pré-candidatura à Prefeitura de Rio Branco de Alysson Bestene, falou que este é um momento de caminhar levando uma mensagem e o nome do mensageiro para a população rio-branquense.

“Nós vamos caminhar lado a lado, levando a mensagem bonita, vamos caminhar levando o nome do mensageiro, do nosso querido Alysson, que representa esse PP como ninguém. Alysson que representa os valores, a lealdade, que nos orgulha e que agora, muito honrados, em cada rua, cada ramal desta Rio Branco. O Progressistas é um partido democrático e que de forma democrática escolheu seu pré-candidato a prefeito de Rio Branco, aquele que de fato lhe representa”, disse.

Socorro lembrou ainda que a união, convicção e esperança fazem parte da construção de uma caminhada vitoriosa.

“Nós vamos buscar a partir de agora todos os outros partidos que vêm caminhando conosco. Nós vamos juntos, com todos os partidos que marcharão unidos conosco, escolher o melhor companheiro ou companheira de chapa de Alysson”, ressaltou ao falar sobre as discussões sobre vice-prefeito.

A deputada falou ainda que os meses que restam de 2023 fazem parte do momento da pré-campanha, assim como o primeiro semestre de 2024.

“Esse finalzinho de 2023 é o momento da pré-campanha e ficaremos assim até julho de 2024, quando inicia o calendário eleitoral que nós vamos fazer a convenção partidária, assim como todos os outros partidos. Até lá, nós estaremos em pré-campanha, mas não uma pré-campanha marcada por dúvidas, e sim firme, corajosa e decidida, com o nome certo que de fato nos lidera. Aqui, Alysson, quero dizer que sou uma soldada em primeiro lugar no que for melhor para Rio Branco. Essa é a população que me move”, completou.