Suposta amante de Marilene Saade expõe conversa com a atriz; Leia

Após Marilene Saade, esposa de Stenio Garcia, rasgar o verbo sobre os rumores de que seria bissexual e que teria convidado uma outra mulher para sua casa, a suposta amante da atriz decidiu se manifestar. Através dos stories do Instagram, a moça chamada Paty Costa expôs prints que seriam de conversas com Mari. “Ela está mentindo, pessoal. Ela é perigosa. A Marilene nega, mas eu tenho provas”, escreveu nas redes sociais. “A Marilene falou que o marido dela Stenio Garcia é como filho. Ela vive na mentira, mas eu não. Ela trai o marido de 91 anos e agora quer ser santa”, completou. Em seguida, ela divulgou prints de conversas atribuídas a Marilene Saade. “Paty, eu fiquei louca de tesão aqui, acredita? Toda molhada. Você me deixa louca. Te adoro e quero muito encontrar você. Não pra te usar, mas pra te fazer carinho e te tratar como princesa”, dizia um trecho. Em outro momento, a conversa continua: “Paty, quando sua filha estiver totalmente boa, você quer vir passar um fim de semana no Rio? Você pode trazer sua filha e vocês ficam na minha casa. Convite feito”. A suposta amante de Marilene Saade ainda publicou um outro trecho onde ela manda uma foto de toalha. Após rumores de bissexualidade, esposa de Stenio Garcia solta o verbo Após rumores de que seria bissexual e que teria convidado uma outra mulher para sua casa, Marilene Saade, esposa de Stenio Garcia, resolveu se manifestar nas redes sociais e soltou o verbo. Em um post compartilhado com o marido no Instagram, na segunda-feira (09/10), ela afirmou que está sendo vítima de chantagem, após seu telefone ser rackeado, e falou sobre seu relacionamento de 25 anos com o ator. Ela também aproveitou para revelar que não sabe quem é essa suposta amante que apareceu para ela.

“Se eu sou bissexual ou não, isso não é assunto de vocês porque minha orientação sexual pertence a mim e a mais ninguém. Inclusive, eu sempre me manifesto em apoio à diversidade e à comunidade LGBTQIA+ porque somos todos seres humanos e por isso iguais”, começou ela.

Em seguida, Mari Saade relatou que está sendo chantageada: “Se liguem porque há uma quadrilha que usa da inteligência artificial hackeando nosso celular, fotos que nós postamos, criam diálogos para chantagearem e quem não teme não cairá nessas armadilhas e não pagará por aquilo que não fez”.

E continuou seu desabafo: “Enfim, hoje em dia somos vítimas de golpes sujos pela internet porque até minhas senhas de banco tiveram acesso há um mês atrás. Eu e Stenio estamos juntos 24 horas por dia e nossa intimidade de casal e o que fazemos ou não também só interessa a nós dois”, disparou.

No fim, ela citou a mulher que teria vazado áudios picantes com ela: “Inclusive, queremos ver a cara dessa suposta amante que não conhecemos e nunca esteve em nossa casa. Cuidem da vida de vocês e deixem a gente em paz porque entre eu e meu amor vale o que quisermos, ok? Boa noite e já deu 🙏”.

Nos stories, Mari divulgou o perfil da suposta mulher que estaria vazando as mensagens, chamada Paty Costa: “Essa é a suposta amante que disse que foi convidada para ficar em nossa casa. Não conhecemos essa moça, nem sabemos se é fake ou quem está por trás disso. Alguém sabe me dizer como descobrir o que está por trás desse perfil? Vamos tentar descobrir”, escreveu na legenda de um print da conta.

E seguiu: “Pedimos ajuda de alguém que entende para saber se essa moça existe, se é fake ou se tem uma quadrilha de hacker armando para fazer chantagem. A gente acha que essa moça não existe. É tudo o que temos para tentar desvendar isso”.

Áudio com convite sexual à mulher

Marilene Saade e Stenio Garcia voltaram aos holofotes e viram seus nomes envolvidos em mais uma polêmica. Na segunda-feira (9/10), o Balanço Geral SP divulgou áudios atribuídos à Mari, nos quais ela teria dito que vê o marido como um “filho”. Ela ainda teria convidado, segundo a jornalista Fabíola Reipert, outra mulher para uma noite de sexo.

Nas supostas conversas divulgadas pela jornalista, Marilene teria enviado foto nua para outra mulher: “Tô rouca ainda, acordando… Eu daria tudo para ter você na minha cama, tudo! Só de pensar, fico louca”, teria dito a esposa de Stenio Garcia em um dos áudios.

Em um outra mensagem de voz, Marilene fala sobre sua relação com Stenio Garcia: “Eu tenho uma amiga minha, que é repórter, porque já tem uns 25 anos que a gente tá junto, né? Aí, ela precisava dar uma nota, ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura”, comentou.

E completa: “Que casar? Eu virei mãe, como é que eu vou casar com meu filho?”, teria questionado ela no áudio.

Tentativa de extorsão

Já ao Fofocalizando, do SBT, Marilene Saade e Stênio Garcia se pronunciaram sobre os supostos áudios. Segundo ela, a conversa não passou de um homem tentando extorquir o casal, alegando que o áudio foi manipulado.

“Parece que essa moça, que não é uma moça, é um homem que estava tentando extorquir R$ 6 mil da gente, queria botar a gente como um casal que faz ménage. Não somos bissexuais”, explicou Saade, dizendo ainda que ela e o marido tem “mãe e filho” como apelidos carinhosos.

“A gente brinca dele me chamar de mamãe em público. Na academia, ao vivo também”, contou.

Ao Metrópoles, o advogado do casal, Danilo Machado, diz que Stenio e Marilene vivem um casamento saudável “baseado na cumplicidade mútua, no amor e no respeito, não sendo possível ser ‘de fachada’ por 25 anos”.

“Em relação às extorsões, são pequenas manipulações de imagens e áudios que nunca chegaram a preocupar o casal por serem sempre malfeitas, toscas e não condizer com a realidade”, finaliza a nota. Ele ainda alega que, por enquanto, não haverá medidas legais quanto à extorsão.