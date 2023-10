Suspeito da execução de jovem em Capixaba é preso pela polícia

Na tarde desta terça-feira (3), a polícia de Capixaba conseguiu efetuar a prisão do suspeito envolvido na chocante execução de Igor Mongoli da Silva, um jovem de 20 anos, que teve sua vida interrompida por um tiro na cabeça enquanto andava de bicicleta.

Igor Mongoli da Silva tinha um histórico criminal que incluía duas condenações por homicídio, envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e suposto vínculo com organizações criminosas.

De acordo com informações preliminares, Igor estava pedalando quando foi abordado por um homem cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades. O suspeito teria sacado uma arma de fogo e atingido a nuca da vítima com um tiro fatal. O jovem veio a óbito no local, antes mesmo de receber qualquer assistência médica.

Veja mais: https://contilnetnoticias.com.br/2023/10/jovem-de-20-anos-e-executado-com-tiro-na-nuca-enquanto-andava-de-bicicleta/