Suspeito de feminicídio é preso em Senador Guiomard em ação conjunta das polícias Civil e Militar

Na tarde da última quinta-feira, 19, investigadores da Polícia Civil, que atuam em Senador Guiomard, capturaram em flagrante o suspeito de ter cometido homicídio de uma mulher. O caso aconteceu no Ramal Jacaré, região rural da cidade.

Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do crime, dirigiu-se ao local do ocorrido e encontrou uma cova rasa, onde a vítima foi desovada. Em uma ação coordenada com a polícia militar, foi realizada uma minuciosa vistoria na propriedade.

Em diligências complementares, o suspeito foi localizado pela polícia militar em um bar próximo à sua residência, onde ocorreu a prisão do suspeito em flagrante. O indivíduo foi então conduzido à delegacia de Senador Guiomard.

Em sede policial, o suspeito confessou a prática do homicídio, porém, negou ter mantido relações sexuais com a vítima. As autoridades aguardam o laudo da perícia para determinar se houve a ocorrência de crime sexual ou não.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Barros, explicou que, de acordo com o protocolo do Ministério da Justiça, todo crime de violência contra a mulher vítima de homicídio pode ser enquadrado como possível feminicídio. “As investigações continuarão a fim de determinar se esse crime específico se enquadra nessa categoria, e essa conclusão será feita ao término do processo investigativo”, disse.