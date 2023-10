Swarup, pai de Alok, está em Israel em meio à guerra contra o Hamas

Juarez Petrillo, idealizador do festival Universo Paralello e pai dos DJs Alok e Bhaskar, está em Israel. O país foi alvo de bombardeios e ataques neste sábado (7/10). O artista, conhecido como Swarup, tinha 3 sets para tocar no evento. No entanto, o local foi invadido por militares do grupo mulçumano Hamas.

Em vídeo publicado nos Stories, Juarez expressa sua preocupação, enquanto a festa é interrompida pelos militares. “Gente, o que é isso, parou a festa”, disse, enquanto filmava o local.

Em outra postagem, o DJ disse que era para estar tocando, mas o lineup atrasou 1h. “Já estava no palco para tocar. Espiritual demais. Foi a primeira vez que acontece isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que dizer”.

De acordo com a legenda de uma publicação no X (antigo Twitter), o festival Universo Paralello foi invadido por militares do Hamas, que entraram atirando no público. A produção do evento teve que evacuar a área, mas ainda sim tiveram pessoas baleadas. As informações ainda não são oficiais.

Até o momento, nem o artista ou sua equipe se manifestaram sobre a situação. O espetáculo aconteceu em Israel pela primeira vez na história.

🎴URGENTE: a ediçao do Universo Paralello em Israel foi invadida por militares do Hamas, que entraram atirando em geral. A produção do festival teve que evacuar a área, mas ainda sim tiveram pessoas baleadas. Vídeo do Juarez (Swarup), pai do Alok e criador do festival. pic.twitter.com/Z8wgnHto4M — COBAT A.CABRAL (@artcobat) October 7, 2023

O ataque

Na manhã deste sábado (7/10), Israel foi alvo de bombardeios e invasões terrestres. Autoridades do país classificam este ataque-surpresa como um dos maiores dos últimos anos.

O movimento inlâmico armado Hamas reivindicou a autoria dos ataques, afirmando se tratar do início de uma grande operação. “Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação”, afirmou Mohammad Deif.

Em pronunciamento à televisão estatal israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lançou a operação “Espadas de Ferro” e a convocação de reservistas do exército. “Nós estamos em guerra. Vamos lutar com um poder que o inimigo ainda não conhece”, declarou Netanyahu.

Até o momento, há a confirmação de ao menos 40 israelenses mortos, e 740 feridos. Na Palestina, pelo menos 198 foram mortos, disseram fontes médicas em Gaza à Al Jazeera, e há mais de mil pessoas feridas.