Tarot deixa avisos para os signos: Veja as previsões para a semana de 2 a 8 de outubro

CARNEIRO – Ás de Paus

“Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações.” – Vincent Van Gogh

O signo de Carneiro com esta poderosa lâmina – de impulsos – pode vir a transformar esta semana, numa semana algo agitada. Nem sempre os impulsos são construtivos, os impulsos cegos e instintivos nem sempre têm a energia certa, porque nós estamos, por norma, em modo de sobrevivência. Isso leva-nos a (re)agir de forma defensiva, portanto, se estamos defensivos não estamos construtivos. Faz sentido, não faz?

O Ás de Paus é energia pura, é força, é Fogo, elementos fantásticos que nos fazem muita falta, porém, devem ser controlados ou tendem a tornar-se destrutivos. É preciso querer avançar, sim, é preciso querer mais, como diz este Arcano, mas à vontade devemos juntar a inteligência e a serenidade. Como diz o ditado, a pressa é uma grande inimiga da perfeição e é mesmo. A pressa é a nossa conhecida ansiedade, a ansiedade é a nossa grande adversária. É ela que nos atrapalha os planos, é ela que nos provoca doenças, é ela que nos tolda a inteligência.

Portanto, já viu que o conselho, desta semana, tem a ver com a sua pressa habitual. Faça planos sim, queira avançar, sim, mas step by step e com muita argúcia.

Quer marcar uma sessão comigo? Encontre-me aqui Vera Xavier | Tarot de Ísis

TOURO – Pajem de Copasz”Um falar doce e delicado quebra as asas do próprio Diabo.” – Provérbio Abissínio

Como nos diz a experiência, a agressividade traz agressividade. Quanto mais rudes formos para os outros, mais isso nos é devolvido. Não podemos agredir e esperar que sejam amáveis connosco, pois não? Não podemos fazer cara feia e esperar que sorriam para nós.

É nosso dever – enquanto parte da sociedade – agir com educação, com delicadeza, visto que habitamos todos a mesma “casa”! Mas se nós nem sempre conseguimos ser gentis com os de casa/lar, será que conseguimos ser com os de fora? Dificilmente.

Pois, mas como diz este provérbio é através da delicadeza que quebramos os grilhões que nos prendem à matéria, aos conflitos, às pessoas conflituosas, etc. Como podemos querer viver em paz se não cultivamos a paz interior e exterior?

Esta semana, é possível que sofra algumas tentações, tentações que vêm simplesmente testá-la/o. Será que vai conseguir manter a calma em situações de tensão, de provocação ou será que vai cair nas mesmíssimas cascas de banana?

GÉMEOS – 9 de Copas

“Não me dói o que sou, dói-me, sim, o que fui no uso que fiz de mim.” – Abgar Renault

Se chegarmos a velhinhos com o juízo todo é bem possível que tenhamos este tipo de pensamentos. Mal será se na altura não nos questionarmos desta forma sapiente e humilde. O que imagina que estará a fazer daqui a 20, 30, 40 anos? Como se imagina daqui a esse tempo? Feliz e realizada/o ou triste e frustrada/o? Pensará “missão cumprida!” ou “era só isto?”.

O 9 de copas é uma forte chamada de atenção do género: “Estarei eu a trabalhar no sentido de me sentir cada vez melhor comigo e com os meus companheiros de Viagem? O que poderei fazer para melhorar o meu quotidiano, o meu bem-estar para depois poder contribuir e deixar um legado simpático?” Sabe, é que quando se decide melhorar o ‘hoje’ está a melhorar o ‘amanhã’, como é evidente e porquê? Porque o amanhã começa agora. Portanto, se sabe que há mudanças a fazer, não procrastine mais.

CARANGUEJO – Rainha de Paus

A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar.

Da mesma forma que a vontade não é suficiente sem o Amor, sem um propósito maior. Portanto, Inteligência, Vontade e Amor são inseparáveis… ou deveriam ser. É importante sermos inteligentes, lúcidos, sim, mas sem amor não resulta, da mesma forma que Amor sem Vontade é pouco, torna-se passividade, apatia. Ser bonzinho não chega para nos tornarmos seres evoluídos, é preciso tomar decisões, é preciso correr riscos e assumir consequências.

A Rainha de Paus pede que esta semana se prepare para tomar decisões e dar saltos mesmo sem ter certezas. A verdade é que nunca temos certezas, logo, é fundamental que tenhamos confiança nas nossas capacidades e talentos. São nestes momentos de incerteza que mostramos a nossa fé e coragem.

LEÃO – A Imperatriz

O tolo que adora dar palpites sobre os nossos jardins, mas nunca cuida das suas plantas.

Ora que grande Verdade! Andamos ocupados a criticar as vidas alheias mas temos tempo para criticarmos a nossa? Sabemos todos dar excelentes conselhos, mas seguimo-los? Se olhar bem para dentro da sua vida, está tudo bem, cheia de bons propósitos e valores? E objetivos de crescimento idem?

É exatamente isso que A Imperatriz representa, bons valores porque é o arquétipo da Mãe, a Criadora, representa fertilidade, abundância, prosperidade, comunicação e é nisso que se deve focar nesta fase em especial. O que é que tem criado? O que é que tem produzido que lhe dê real prazer e orgulho? Talvez consiga fazer um pouquinho mais, será? 🙂

Mais uma sugestão, comunique de outra forma, de forma mais clara, mais serena porque a partir daí as relações – todas elas – melhorarão.

VIRGEM – Cavaleiro de Ouros

“O mais importante para o homem é crer em si mesmo. Sem esta confiança nos seus recursos, na sua inteligência, na sua energia, ninguém alcança o triunfo a que aspira.” – Thomas Atkinson

Nem mais! Quem acredita em si torna-se um ser capaz de alterar a sua realidade, tornando-se produtivo e prospero… Crer é poder! e um sentido “Eu consigo!” faz milagres.

O Cavaleiro de Ouros é o mais controlado dos cavaleiros do Tarot. Ele faz tudo no seu tempo com muita calma, contudo, fá-lo com a segurança de quem sabe o que faz, porque pondera cada passo antes de o dar. Há quem diga que a vida assim é uma seca, mas, por vezes, precisamos desta ponderação e deste ritmo, principalmente, nas fases em que nos sentimos mais perdidos.

Por outro lado, esta lâmina também poderá indicar uma fase de impasses, interrogações e algumas hesitações poderão assaltar a sua mente e as respostas parecem não surgir. Daí que talvez esteja a sentir algum medo de tomar decisões e sinta a necessidade de abrandar ou parar. Excelente ideia! Na dúvida, paramos! E na dúvida, fechamos os olhos, respiramos fundo várias vezes, imaginamos que estamos a conversar com aquela pessoa que admiramos muito em termos intelectuais ou espirituais e ouvimos os seus conselhos. Não falha! 🙂 [Uso muito esta técnica nas sessões de coaching]

Aceite esta fase e não se obrigue a nada. Foque nas questões a resolver, contudo, veja-as e estude-as de outros pontos de vista, talvez assim consiga novas informações que a/o ajudarão a decidir. Ou seja, são precisos novos modos de percecionar as questões, de pensar e resolver desafios e preocupações.

BALANÇA – O Mundo

O Mundo expressa aquilo que um dia vai acontecer a todos nós que é: chegar ao fim do Percurso. O chegar àquele estágio em que não se é Bem nem Mal, não se é ying nem yang, somos Um no todo. É difícil conceber este conceito agora, não é? Mas nós não estamos separados de nada, não somos mesmo parte de um todo tal como um grão de areia.

Quando pensamos desta forma discernimos e realizamos que afinal, os nossos imensos e profundíssimos “problemas” são… nada e relativizamos tudo à sua devida e real proporção. O alívio que vem dessa decisão é enorme, garanto.

O Mundo é a lâmina da Transcendência, da Iluminação, é a lâmina do Buda e um dia todos vamos chegar à tão desejado despertar espiritual! Então, se o caminho e o fim é esse, porque é que teimamos em perder tempo com insignificâncias? A ideia não é tornamo-nos yoguis, a ideia é vivermos em harmonia na Terra, com o conforto e facilidades intrínsecas, mas cuidando muito mais das coisas da alma e vendo muito mais além! Para quê invejar a vida alheia se primeiro: não sabemos de nada da intimidade dessas pessoas, depois e mais importante, esses sentimentos pequeninos só nos prendem à 3ª dimensão. Estados de alma como o ódio, a vingança, a culpa, a raiva, a insegurança, a preguiça, o medo, a inveja e ciúme, a possessividade/apego, a mesquinhez, a avareza e outros que tais, são as correntes que nos impedem de evoluir. Tornarmo-nos pessoas melhores começa nas coisas simples da vida e não nas grandes como muita gente pensa. Como é que nos podemos elevar se continuamos a tratar mal pessoa que nos serve, se dizemos mal deste e daquele, se estacionamos nos lugares dos deficientes, se desprezamos aqueles que sabem menos do que nós…

Sim, a tarefa é árdua, contudo, é o único caminho, os outros apenas nos fazem andar às voltas que nem ratinhos.

Bom, então se é para ir, vamos, não é? Vamos ser melhores pessoas, não pelos outros ou para mostrar; olhem, vejam que bonzinha/o que eu sou! (e lá voltamos nós para trás outra vez! – mas apenas por nós e pelo nosso lindo planeta! E pouco importa se nos fizeram mal, importa transmutar esse passado, cura-lo, perdoar e quebrar o padrão muitas vezes ancestral. Por exemplo, os maus tratos podem vir de centenas, milhares de gerações… está na hora de parar esse tipo de comportamentos.

ESCORPIÃO – 9 de Paus

É possível que durante esta fase se depare com algumas situações que, dependendo do seu estado de alma, podem ser consideradas dificuldades ou desafios. O conselho do Tarot é que não deixe que o cansaço e as marcas do passado influenciem negativamente a resolução de cada uma destas situações.

É por estas e por outras razões que a meditação é tão importante, porque ajuda a afastar de nós esses pensamentos repetitivos e consequentes desequilíbrios. A meditação traz, de facto, muita harmonia à mente que, como sabemos, é a responsável das nossas fragilidades e bloqueios. A mente agarra-se com unhas e dentes às mágoas e traumas porque ela acha que a sua função é defender-nos, portanto, ela faz isso a todo o custo. O custo acaba, de facto, por ser grande tendo em conta que a mente não distingue o que é mau ou bom, ela faz tábua rasa, ela ‘protege-nos’ de tudo.

O 9 de Paus pode indicar que se sente mais frágil e que os acontecimentos por mais leves que sejam têm agora um peso, uma carga maior sobre os seus ombros. O que fazer? Talvez tenha de fortalecer os ombros, que é como quem diz, talvez tenha de reforçar a sua estrutura, seja ela a mental ou a emocional.

Durante esta fase, tire uns minutos só para si e faça um auto diagnóstico. Perceba exatamente o que não está bem e, a partir daí, tome medidas para transformar o que não está bem. Há sempre qualquer coisa a melhorar, há sempre arestas a limar, há sempre características em nós escondidas nos mais recônditos lugares que precisam de ser reconhecidas e integradas. Fiat Luz!

Quando, alguma vez, a liberdade irrompe numa alma humana , os deuses deixam de poder seja o que for contra esse homem.

Nos amores, esta lâmina, diz que talvez tenha de fazer mais do que tem feito até agora. Os tais medos poderão estar a impedir de dar mais, de demonstrar mais os seus sentimentos; como está a vossa comunicação?

SAGITÁRIO -5 de Espadas

“Até Deus tem um inferno: é o seu amor pelos homens.”

Não é linda e poderosa esta citação?

Ninguém vence sempre; há alturas que ganhamos e outras nem por isso e ainda bem. Não são só essas vitórias ou derrotas que nos definem como pessoas, mas, sim, o que fazemos antes e depois de as vivermos. Perder não significa ficar para trás, significa ter oportunidade de tentar de novo, com experiência redobrada e vontade de fazer melhor.

É isso mesmo que o 5 de Espadas lhe diz. Ainda há muito tempo para recomeçar, para tentar de novo as vezes que forem precisas e superar o que quer que seja! Os deuses deram-nos uma capacidade incrível de nos renovarmos, nós é que teimamos em não a usar e continuamos a remoer no mal que nos fizeram ou nos erros que cometemos. Não é assim que vamos conseguir cicatrizar as feridas. O processo de Alquimia não passa por aí, passa pelo perdão.

O que importa quem lhe fez mal? O karma funciona e é justo, por isso, não ocupe a mente com pensamentos menos positivos de vingança. Acha que vai conseguir andar para a frente com essas âncoras que a prendem ao passado?

A questão mais relevante é: o que é mais importante, andar para a frente e abrir novas portas ou ficar à espera que o passado volte para ser resolvido?

O passado não volta. Esta pode ser uma emboscada tremenda! Saia do passado, por favor.

CAPRICÓRNIO – A Força

“Os vencedores da batalha da vida são homens perseverantes que, sem se julgarem génios, se convenceram de que só pelo esforço e perseverança poderiam chegar ao fim ambicionado.” – Ralph Waldo Emerson

O Tarot recomenda-lhe contenção e calma para esta semana, ou seja, nada de perder a cabeça e o controlo seja em que situação for. Não se apoie apenas no instinto de sobrevivência visto que ele nos leva a ter comportamentos bastante primários. Entrar em confronto direto pode ser, por vezes, necessário mas raramente é a melhor solução para qualquer que seja o desafio.

Examine-se primeiro e perceba porque é que está a atrair situações tensas para si. Está tensa/o, mais stressada/o? Nós somos antenas, como tal, aquilo que emitimos vamos atrair. Concorda? Portanto, vamos tratar a questão pela raiz. Vamo-nos apaziguar. Vamo-nos acalmar e vibrar umas oitavas acima. Combinado? Aposto o meu dedo mindinho que os conflitos externos dissipam-se, porquê? Porque quem está zangado vai perceber mesmo que de forma inconsciente que não vai ter retorno. 😉 Não é maravilhoso? É!

Nos amores, esta lâmina indica que esta pode ser uma semana de emoções fortes e arrebatadoras, tanto para o bem como para o menos bem. Sugestão: Aprenda a gerir esta energia e a canalizá-la para algo mais produtivo como por exemplo criar objetivos e/ou atividades comuns. Uma relação sem interesses em comum raramente funciona.

AQUÁRIO – 3 de Paus

Provavelmente estes dias sentir-se-á mais arrojada/o e determinada/o.

O 3 de Paus traz bons presságios no que toca a questões profissionais, sejam eles novos projetos, parcerias ou a consolidação de um objectivo. Não se esqueça, no entanto, que qualquer projeto aquando da sua fase embrionária requer tenacidade, disciplina e capacidade de entrega, por isso, dê o seu melhor. Só assim poderá conquistar o tão desejado sucesso.

Se acha que para o bom desenvolvimento do seu projeto precisa de ajuda não se iniba peça.

Aprenda a dividir tarefas e a delegar, não pode fazer tudo sozinha/o, caso contrário, as outras áreas da vida começarão a ressentir-se. Quando é que tem tempo para a família e os amigos? E para o ócio? 😉

PEIXES – 9 de Espadas

Gastamos a maioria do nosso tempo a pensar em coisas que não valem nada… O que nós gostamos de sofrer por antecipação! Focamo-nos demasiado nos erros, nas perdas, nas preocupações, em vez de fazermos o melhor que sabemos com o que temos. Este tempo e energia preciosos poderiam ser usados em momentos altruístas que dedicaríamos aos que nos são próximos. Isso é que era!

Continuamos a não conseguir estar no aqui e no agora. Levamos para a cama um corpo cansado, uma mente atulhada de tralha e ainda nos perguntamos o porquê das insónias. E se optasse por fazer nem que fosse 10 minutos de relaxamento, de concentração e de meditação? Uma mente limpa descansa, logo, pensa bem melhor.

Quanto a esses sentimentos pouco elevados que sempre nos assombram, o Tarot pede-lhe que aceite a sua quota-parte de responsabilidade no que aconteceu, mas não fique a remoer porque aprendeu e melhorou. Aprendeu as lições e não repetiu os mesmos comportamentos.

Está na hora de seguir caminho.