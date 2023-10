Tati Zaqui revela se vai trocar o funk pela música gospel

Após as notícias de que trocaria o funk pela música gospel, Tati Zaqui aproveitou para abrir o jogo sobre a real possibilidade de mudar a sua área musical. A cantora ainda contou que deixará de produzir conteúdos eróticos para a internet.

Quando questionada por Felipe Reis, do TV Fama, a artista explicou. “Eu falei que eu gostaria de colocar mais qualidade na letra das minhas músicas, porque eu acredito que Deus não me fez simplesmente para passar mensagens aleatórias. E aí perguntaram: ‘Hmm, será que vem gospel aí?’. E eu falei ‘Por que não, será? Quem sabe, se for esse o meu chamado, estarei lá’”, pontuou.

Ao falar sobre o seu tipo de música, Tati Zaqui reforçou que não vai deixar de cantar funk. “Não vai parar, né? Eu nasci assim, eu estou aí com show todo mês e é isso, o funkão está aí e não para não. Mas eu quero sim colocar mais qualidade nas minhas letras, isso é certo”, contou.

Após o término com Thomaz Costa, que foi recheado de polêmicas, a cantora conta sobre a nova vida. “Meu coração está maravilhoso, eu estou muito feliz, focada em mim, agora eu treino, me alimento bem. Quando a gente muda, tudo muda, o que me atraía antes, não atrai mais. Então, prefiro ficar sozinha… sozinha não, com Deus”, completou.

Por fim, a ex-A Fazenda declarou que não vai mais produzir conteúdos eróticos para as plataformas de conteúdo adulto. “Até dezembro pode ser que não tenha mais nada disso, já, então, deixar essa novidade para vocês. Não faço mais ensaios, o que está lá será postado e depois disso eu encerro esse ciclo na minha vida”, encerrou.