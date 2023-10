Tem fé? Veja um ranking com os 100 lugares mais sagrados do mundo

Neste post vamos te mostrar uma lista de destinos diferente da maioria que publicamos no Melhores Destinos, pois vamos apresentar os 100 lugares mais sagrados do mundo!

A fé humana é algo inexplicável e apenas quem a tem sabe o que ela é capaz de fazer. Não bastasse isso, alguns lugares no mundo são considerados sagrados e capazes de estimular a fé daqueles que acreditam em algo ou alguém. Nesses ambientes espirituais é possível ouvir descrições sobre milagres, transformações de vida, arrepios e momentos de choro incontroláveis.

Apesar de não haver nenhum tipo de comprovação científica de que locais específicos possam mexer com a fé das pessoas, certos lugares são famosos pela religião ou espiritualidade que representam, por isso, o site Patheos fez uma curadoria a respeito e criou a lista “Espaços Sagrados: Os 100 lugares mais sagrados do mundo”.

Os 100 lugares mais sagrados da Terra

1. Monte do Templo, Jerusalém, Israel

Em várias fotografias panorâmicas da Cidade Velha de Jerusalém é possível ver uma bela cúpula dourada. Trata-se do Domo da Rocha, verdadeiro símbolo da história de Jerusalém e reconhecido pelas três religiões monoteístas como o local do sacrifício de Abraão.

O nome dele se dá porque o santuário foi construído sobre uma rocha sagrada para muçulmanos e judeus. A título de localização, o Domo da Rocha fica em um dos pontos mais importantes da Cidade Velha, lugar que pode ser chamado de Monte do Templo, em alusão ao antigo templo, ou Esplanada das Mesquitas, já que também abriga a Mesquita de Al-Aqs.

2. Grande Mesquita de Meca, Meca, Hejaz, Arábia Saudita

A Kaaba é um edifício preto em forma de cubo que fica no centro da Masjid al-Haram, a maior e mais importante mesquita do Islã. Ele fica na cidade de Meca, na Arábia Saudita, e é o local mais sagrado do planeta para os muçulmanos praticantes.

3. Monte Sinai, Península do Sinai, Egito

Embora não seja possível afirmar qual das várias montanhas é o verdadeiro “Monte Sinai”, aquela que tradicionalmente recebe o título de “Jabal Musa” (ou “Montanha de Moisés”) é um pico de quase 2.200 metros de altura, a cerca de 240 quilômetros de distância ao norte da principal cidade portuária do Mar Vermelho, conhecida como Sharm El Sheik. De acordo com a tradição judaica, cristã e islâmica, este monte é sagrado – pois é o local onde cada uma dessas tradições acredita que o profeta (ou mensageiro) de Deus, Moisés, comungou com o divino – que apareceu em uma “sarça ardente”, conforme a Bíblia Hebraica.

4. O rio Ganges, Índia e Bangladesh

Varanasi, a cidade mais sagrada da Índia, é referência para o hinduísmo. Você nunca será o mesmo depois de uma visita. Varanasi teria sido criada pela divindade hindu há mais de 5 mil anos. Tudo ali acontece perante ao Rio Ganges. Nas escadarias, conhecidas com ghats, a vida cotidiana se mistura com a fé pela vida ou na morte. O cheiro de incensos e dos crematórios se misturam no ar. Os sadhus comandam cerimônias nesta cidade sagrada para os hindus. Não há como sair indiferente.

5. Templo Dourado (Harmandir Sahib), Amritsar, Índia

O “Templo Dourado” (ou Harmandir Sahib) fica em Amritsar, no norte da Índia, e é belíssimo. De acordo com a tradição Sikh, Guru Amar Das (o 3º Guru) escolheu o local para a cidade e encarregou o 4º Guru (Ram Das) de construí-la. Em 1574 d.C, a cidade foi estabelecida, e Ram Das avançou com a criação de vários componentes do que se tornaria Amritsar – incluindo o seu “Poço da Imortalidade” e o “Templo Dourado”.

6. O Monte das Oliveiras, Jerusalém, Israel

Às margens da Cidade Antiga de Jerusalém, o Monte das Oliveiras reserva uma das mais belas e famosas vistas da região. Do alto é possível ver os muros da cidade; a Igreja de Todas as Nações; a Igreja de Maria Madalena; o Jardim de Getsêmani; a cúpula dourada da Mesquita de Omar, localizada no Monte do Templo; e um dos mais importantes cemitérios judaicos do mundo e o mais antigo de Jerusalém.

Leia mais sobre este lugar sagrado aqui. No vídeo a seguir também mostramos vários atrativos de Jerusalém que você pode conhecer.

7. Igreja do Santo Sepulcro, Jerusalém, Israel

Um dos lugares mais sagrados para os cristãos, não só em Jerusalém como em todo o mundo, o Santo Sepulcro marca o ponto onde Jesus, segundo as tradições cristãs, teria sido crucificado, morto e sepultado. Destino de uma das maiores peregrinações católicas do mundo, o local do Santo Sepulcro foi identificado em 326 d.C, pela rainha Helena, mãe do então imperador Constantino.

8. Capela Sistina, Vaticano

A Capela Sistina, cujas pinturas de Michelangelo no teto retratam cenas do Gênese (A Criação de Adão é uma delas), é um espetáculo à parte e vale a pena admirar com calma no Vaticano. Além disso, o local também é a sede dos conclaves dos Papas.

9. Templo Mahabodhi (Bodhgaya), distrito de Gaya, Índia

Bodhgaya é o local do Complexo do Templo Mahabodhi, onde Buda alcançou a iluminação há cerca de 2.500 anos, segundo a tradição. Acredita-se que isso ocorreu enquanto Buda estava sentado sob uma figueira. Embora a árvore atual não seja a original, os budistas afirmam que a figueira presente no local é uma “descendente” dessa árvore original.

10. O Muro Ocidental, Jerusalém, Israel

O constante ritual de oração diante da grande parede de pedra emociona a todos os visitantes. Religioso ou não, é difícil ficar impassível à energia que o lugar onde está o Muro das Lamentações (ou Muro Ocidental) transmite. Diante daquelas paredes, milhares de judeus depositam todos os dias a sua fé e reza.

Último pedaço remanescente do antigo Templo de Salomão, o Muro das Lamentações é hoje considerado o mais sagrado lugar acessível para os judeus. O templo original-construído por Salomão há 3.000 anos para abrigar a Arca da Aliança – foi destruído em 586 a.C pelos babilônios. O segundo templo construído ganhou grandes muros de proteção a pedido de Herodes, o Grande. Esses muros são a única coisa que restou do segundo tempo, demolido em 70 d.C pelo Imperador Romano Tito.

Demais lugares eleitos na lista mundial:

11. Santa Sophia, Istambul, Turquia

12. Varanasi, Varanasi, Índia

13. Sarnath Uttar, Pradesh, Índia

14. Angkor Wat, Siem Reap, Camboja

15. The Garden Tomb, Jerusalém, Israel

16. Templo de Badrinath, Badrinath, Índia

17. Basílica de São Pedro, Vaticano

16. Basílica da Natividade, Belém, Palestina

19. Abadia de Westminster, Londres, Inglaterra

20. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, Cidade do México, México

Como o ranking foi feito?

É importante destacar que se tratando de fé, o local número 100 pode ser considerado o 1° para a pessoa que lê esse post, pois vai depender das crenças de cada um. Por isso, a lista foi criada com base em um algorítimo que considerou vários fatores e parâmetros.

A avaliação levou em consideração, por exemplo, “o número de religiões que atribuem status de sagrado a cada lugar, a frequência de pesquisas online para cada local, a quantidade de visitantes e a votação final da equipe editorial e de líderes religiosos e acadêmicos que contribuem para o Patheos”,

Com informações do site Patheos.