Times da Aleac e Prefeitura de Cruzeiro do Sul se enfrentam em jogo no Estádio Cruzeirão

Hoje, às 19 horas, no Estádio Cruzeirão, a cidade de Cruzeiro do Sul se prepara para um emocionante confronto de futebol entre a equipe da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e o time da prefeitura local. Além do espírito esportivo, o jogo promete oferecer um incentivo adicional para os torcedores, com uma premiação de até R$ 10 mil para quem estiver no estádio. O prêmio é faz parte de uma doação dos Amigos do Esporte, formado por empresários de Cruzeiro do Sul.

Com o intuito de promover o esporte e fortalecer os laços entre a comunidade e as instituições locais, a Aleac organizou esse evento, que promete uma noite repleta de emoções no campo do Estádio Cruzeirão. Os torcedores que comparecerem ao jogo receberão um número na entrada, dando-lhes a chance de concorrer a prêmios.

Além do aguardado confronto entre as equipes da Aleac e da prefeitura, o evento também contará com um jogo preliminar, protagonizado pelas seleções femininas de futebol de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

A expectativa é de um grande público no Estádio Cruzeirão, com torcedores ansiosos por apoiar suas equipes e, ao mesmo tempo, concorrer a prêmios valiosos. A entrada é gratuita.

Texto: Andressa Oliveira