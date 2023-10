Traficantes são expulsos do Peru e devem intensificar guerra de facções no Acre; Sejusp mobiliza forças

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira (16), na Revista Veja, alertou para uma possível intensificação na guerra de facções no Acre. É que a revista teve acesso a um relatório do Núcleo Integrado de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, e constatou que as forças já estão cientes do ‘Êxodo de traficantes’ do PCC e Comando Vermelho na Região de Ucayali, no Peru.

Segundo os relatórios, que já estão sendo enviados desde outubro do ano passado, uma organização de traficantes peruanos no município de Pucallpa, capital do estado de Ucayali, próximo ao Vale do Juruá, estaria expulsando os membros do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam no país.

A expulsão desses criminosos deve trazer de volta ao Acre, líderes importantes dessas facções no estado. O relatório aponta ainda que esse ‘êxodo’ deve intensificar a guerra entre as organizações criminosas, que já disputam territórios acreanos.

A região do Vale do Juruá, onde fica o município peruano de Pucallpa, concentra 5 municípios do Acre: Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. A região virou rota de tráfico de drogas por conta da facilidade fluvial que liga o Acre ao estado do Amazonas. Além disso, a região também é conhecida pela fronteira com o Peru, um dos maiores produtores de cocaína da América Latina.

O ContilNet entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para obter informações sobre o assunto. O órgão disse que está ciente da situação e mobilizou as forças policiais nas fronteiras.

“Essas informações são de um relatório da Diretoria de Inteligência da Sejusp, que foi produzido e difundido para as forças de segurança do Acre, em outubro do ano passado. Com isso, a fiscalização e monitoramento nas áreas de fronteira são intensificadas. As operações também continuam e vão seguir reforçadas para conter a criminalidade na região”, explicou a assessoria.