TRE-AC: Confira locais de votação para escolha dos Conselheiros Tutelares

Neste dia 1º de outubro, os conselhos tutelares de todo o Brasil vão passar por eleições para definir seus representantes. No Acre, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vem dando apoio por meio do empréstimo de urnas, suporte logístico e treinamentos operacionais.

Para saber onde votar, o eleitor pode fazer uma consulta rápida pelo número do título de eleitor, através do link, ou, deve relembrar o local habitual de votação nas eleições gerais e municipais. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou no site do TSE.

Em seguida, basta clicar no município desejado. Cada cidade possui grupos de locais de votação que foram agregados em um único endereço, conforme link.

Eventuais alterações nos locais de votação bem como a divulgação dessas mudanças são de responsabilidade da comissão especial em cada município.

A botação começa às 8h e termina às 17h e é feita por meio do voto popular. Mais de 590 mil eleitores acreanos estão com seu cadastro em dia com a Justiça Eleitoral e poderão participar da eleição no domicílio eleitoral onde votam.