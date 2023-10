TRE anuncia Processo Seletivo de estágio em oito localidades

No estado do Acre, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE – AC) anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, destinado admissão de estagiários de diversas áreas.

De acordo com o edital, há oportunidades em cadastro reserva para os estudantes matriculados nos cursos das respectivas localidades:

Rio Branco: Administração; Ciências Contábeis; Engenharia Civil; Arquitetura; Direito; Comunicação Social/Jornalismo; Ensino Médio;

Xapuri: Administração; Direito; Serviços Jurídicos/Ciências Jurídicas; Ensino Médio;

Sena Madureira: Administração; Direito; Serviços Jurídicos/Ciências Jurídicas; Ensino Médio;

Cruzeiro do Sul: Administração; Direito; Ensino Médio;

Tarauacá: Administração; Serviços Jurídicos/Ciências Jurídicas; Ensino Médio;

Brasiléia: Administração; Direito; Serviços Jurídicos/Ciências Jurídicas; Ensino Médio;

Feijó: Administração; Direito; Serviços Jurídicos/Ciências Jurídicas; Ensino Médio;

Senador Guiomard: Administração; Direito; Ensino Médio.

Para se inscrever, é necessário estar regularmente matriculado e com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular, em Instituições de ensino médio ou superior.

Caso selecionado, será ofertada uma bolsa-auxílio mensal entre os valores de R$ 1.056,00 a R$ 1.320,00, referente à jornada de estágio de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias.

Como participar

De forma gratuita, os interessados devem se inscrever no período de 3 a 11 de outubro de 2023, até às 12h, exclusivamente via internet, no site do Portal CIEE.

Como critério de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio da análise do coeficiente escolar, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, partir da publicação da classificação definitiva, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

