Ufac abre processo seletivo para cursos de nível superior em Jordão e Assis Brasil

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura do processo seletivo para cursos de nível superior nas cidades de Jordão e Assis Brasil, localizadas no interior do Acre. A iniciativa faz parte do programa de interiorização da instituição.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas neste edital devem realizar a inscrição obrigatoriamente por meio do portal eletrônico da Ufac, acessando o link http://sistemas.ufac.br/vestibular_especifico. O período de inscrições vai de 09 de outubro a 09 de novembro de 2023.

Ao todo, serão ofertadas 50 vagas para o curso de licenciatura em Matemática na cidade de Jordão, bem como 50 vagas para o curso de Ciências Econômicas em Assis Brasil. Essa iniciativa visa fortalecer o compromisso da instituição em expandir o acesso à educação superior em locais que muitas vezes enfrentam desafios de acesso à educação de qualidade.