URGENTE: policial federal é encontrado morto dentro do próprio apartamento

Um agente da Polícia Federal, cujo nome não foi revelado até o momento, foi encontrado morto nesta terça-feira (10), a tiros, em Epitaciolândia, interior do Acre.

O caso foi registrado numa vila de apartamentos conhecida como do “João Pimenta”, onde o policial morava, na Avenida Santos Dumont.

A delegacia de Policial Federal mais movimentada do Acre – fora a da sede da Superintendência Regional em Rio Branca -, fica exatamente em Epitaciolândia, que cuida do policiamento nas fronteiras do Brasil com a Bolívia e o Peru. Ali atuam vários agentes federais, em sua grande maioria de fora do Acre, pessoas sem amigos ou parentes na região.

A Polícia Federal no Acre não se manifestou sobre o caso. Mais informações, dentro de instantes.