Valentina Francavilla, ex-assistente de Ratinho, rebate comentários gordofóbicos: “Muita pressão”

Na opinião de Valentina, as redes sociais têm aspectos positivos e negativos. “Recebo mensagens de gente que me xinga, que me detona. Eu evito ficar lendo, mas sei que também há muita gente que sai em minha defesa. Peço para que não briguem por mim. Mesmo assim, as pessoas vão me defender. É um carinho muito bonitinho e genuíno.”