Veículo perde o controle e colide em toco no interior do Acre

Na madrugada deste sábado, dia 7, um acidente foi registrado por volta das 4h30, um veículo modelo Ford/Fiesta, com placa de Rodrigues Alves, em Brasiléia, no interior do Acre.

De acordo com informações, o carro estava em alta velocidade na contramão da Avenida Manoel Marinho Montes, no sentido centro antigo da cidade, quando não conseguiu realizar uma curva e se dirigiu diretamente a um toco colocado em frente a uma distribuidora local. Caso o obstáculo não estivesse lá, o veículo possivelmente teria invadido a calçada e colidiu contra as paredes do estabelecimento.

Felizmente, os ocupantes do veículo, que não foram identificados, sofreram apenas ferimentos leves, graças ao acionamento dos airbags e ao uso dos cintos de segurança. Após o acidente, eles foram prontamente levados ao hospital, onde receberam atendimento médico e foram liberados momentos depois.

Na parte da manhã, um guincho particular foi acionado para remover o veículo do local do acidente. Em contato com o Cifitran (Coordenação Integrada de Fiscalização de Trânsito), foi esclarecido que o caso não foi registrado oficialmente devido à ausência de danos a terceiros e ao fato de as partes envolvidas terem tomado a iniciativa de remover o veículo por conta própria.