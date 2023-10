Via Verde Shopping realiza programação especial para o Dia das Crianças

Com o Dia das Crianças se aproximando, o Via Verde Shopping, em parceria com o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e a TV Norte, realiza diversas atividades com referências ao tradicional programa Bom Dia & Companhia para celebrar esta data tão especial. O evento é gratuito e acontece do dia 12 a 15 de outubro, das 16h às 20h, em frente a Bemol.

Caracterizado por ter várias brincadeiras e jogos que envolvem prêmios para as crianças, o programa infantil do SBT fez parte da infância de muitas pessoas. Assim, na dinâmica especial do Via Verde Shopping, haverá a famosa roleta de prêmios do programa com diversos brindes e muitos doces.

Entre as brincadeiras divertidas, a criançada pode participar das gincanas animadas, acertar o alvo, torta na cara de papel picado, boliche animado, roleta de brindes, carrinho de algodão e muito mais. Após cada criança participar de uma brincadeira, ela ganha o direito de rodar a roleta.

Comemorado no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma data que, no Brasil, homenageia os pequeninos. Por este motivo, diversos eventos e entregas de presentes são realizados. Por isso, não perca esta chance! Aproveite o Dia das Crianças no Via Verde Shopping!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto. Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado. O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento. Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www. viaverdeshopping.com.br/index. php.