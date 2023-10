Vice da Câmara cobra explicação da Saúde sobre dança erótica em evento; veja o vídeo

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, terá de dar explicações à Câmara dos Deputados sobre a apresentação de uma dança eótica ocorrida durante um evento realizado pela pasta nesta semana.

O pedido de explicações foi protocolado pelo 2º vice-presidente da Casa, Sóstones Cavalcante (PL-RJ), que questiona apresentação ocorrida no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil.

“A mencionada apresentação com dança erótica no referido evento não condiz com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde em relação à promoção da saúde”, afirma o deputado no requerimento, protocolado nesta sexta-feira (6/10).