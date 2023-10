VÍDEO: adolescente que gravou crianças pichando muro com sigla de facção pede desculpas

Um adolescente, não identificado, foi o responsável pela gravação que circulou nas redes sociais, no dia 12 de outubro, na qual crianças apareciam pintando siglas de uma organização criminosa em um muro no bairro Cidade do povo, no 2º Distrito de Rio Branco. Em um novo vídeo, divulgado nesta quinta-feira (19), o jovem surge pedindo desculpas pelo acontecido.

O pedido de desculpas surgiu após o primeiro vídeo ganhar grande repercussão, em todo o estado. As imagens foram divulgadas no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública conduzia uma ação em alusão ao Dia das Crianças, no bairro.

No segundo vídeo, o adolescente pede desculpas à população e às crianças e diz que o fato não vai mais acontecer.

“Peço desculpas a toda a população e às crianças, de coração mesmo. Isso não vai mais se repetir”, disse o rapaz.