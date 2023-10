VÍDEO: caminhonete da PM colide com outro veículo na BR-364; vítimas são socorridas

Na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 9 horas, um acidente de trânsito foi registrado na altura do km 6, da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. O sinistro envolveu dois veículos que foram parar em uma ribanceira. Um deles é uma viatura do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

De acordo com informações, os ocupantes do carro particular foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, porém, não sofreram ferimentos graves. Os policiais militares que estavam na viatura também não sofreram graves consequências.

Uma viatura da Polícia Militar de Sena Madureira foi destacada para o local do acidente com o fito de preservar o local até a chegada da PRF.

Até agora, ainda não foi possível precisar quem provocou a batida.

Veja vídeo: