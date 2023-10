Vídeo: Chico Moedas é visto pela 1ª vez após término com Luísa Sonza

Chico Moedas foi visto em público pela primeira vez após a cantora Luísa Sonza anunciar o fim do namoro com o rapaz. Em 20 de setembro, a loira leu uma carta ao vivo no Mais Você, onde revelou o fim do namoro após uma suposta traição por parte de Chico.

O influencer apareceu na transmissão da CazéTV de um jogo da Copa Acerj, na última sexta (6/10). Veja o vídeo aqui.

O Chico Moedas preocupado PRA CARALHO com a Luisa Sonza na Copa Acerj kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmmmnkkm pic.twitter.com/5wgadTXCRz — Caio Cruz (@caiocruzes) October 7, 2023

Na semana passada, Luísa Sonza afirmou que vai transformar a carta que usou para expor a traição de Chico Moedas em música. Em entrevista, para a influenciadora Foquinha, a artista disse que “com certeza” quer transformar a carta em música.

A cantora também respondeu às teorias de que ela teria planejado toda a história do namoro e do término como uma campanha para promover o álbum. “Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria para mim. Nunca, jamais seria algo planejado.”